В Госдуме предложили новый налог на недвижимость для некоторых россиян

В России стоит поднять налог на недвижимость для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади, предложил первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов, которого цитирует URA.RU.

«Например, когда у человека, кроме одной квартиры, есть еще четыре-пять, которые он сдает. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности. Например, 100 и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество», — считает Щапов.

Депутат также считает, что в стране необходимо повышать нагрузку на богатейших граждан — например, ввести более высокие налоги на дорогостоящие автомобили и яхты.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий российских граждан. По его словам, такое ограничение необходимо ввести в отношении людей, которые занимаются коллекторской деятельностью, кроме того, нужно на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.