На Украине продали первую тюрьму за $13,8 млн

Региональное отделение Фонда госимущества Украины продало в ходе аукциона Львовскую исправительную колонию № 48. Результаты опубликовал портал ProZorro.продажи.

Стартовая цена лота – 132,6 млн грн. ($4,9 млн). Победителем аукциона стала компания Девелопмент Инжиниринг Сервис, которая заплатила за лот 377,5 млн грн. ($13,8 млн). В торгах за право стать владельцем тюрьмы соревновались семь участников.

Это стало первым случаем успешного аукциона по продаже исправительной колонии. В марте 2021 года на аукцион выставлялся Ирпенский исправительный центр за 220 млн грн. ($8 млн), однако аукцион не состоялся, так как желающих приобрести колонию не оказалось. В апреле был проведен повторный аукцион по сниженной на 50% цене, однако на него также никто не подал заявки.

Ранее самолет Rombac, входивший в состав флота бывшего диктатора Румынии Николае Чаушеску, был продан на аукционе за €120 тыс. ($146 тыс.).