Сбер провел сессию о венчурной экономике на ПМЭФ-2021

Сбер в рамках ПМЭФ-2021 провел в четверг сессию «Венчурная экономика развивающихся стран», посвященную ускорению цифровизации традиционных сфер экономики в условиях COVID-19.

Модератором выступил первый заместитель председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

В дискуссии принял участие и первый вице-премьр Андрей Белоусов.

Кроме того, на сессии выступили: глава инвестиционной программы Mubadala в России и СНГ Фарис Аль-Мазруи, исполнительный директор «Атлас Эссет Менеджмент» Кирилл Андросов, генеральный партнер RTP Global Леонид Богуславский, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман, основатель и генеральный партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский.

«Для нас важно было понять, как сегодня устроена эта индустрия в странах-лидерах, какие отрасли наиболее перспективны, каковы перспективы наших стартапов на международных рынках и какие действия планирует государство, чтобы как можно больше компаний-единорогов с глобальным потенциалом появлялось в нашей стране», — отметил Хасис.

«Мы пришли к выводу, что в России уже созданы институты развития, которые закрывают большинство потребностей стартапов в инвестициях на всех стадиях роста бизнеса, однако для повышения эффективности нужно работать над их более слаженным взаимодействием, а также развитием конкуренции в экономике в целом», — резюмировал он.