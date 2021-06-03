Лукашенко призвал «не париться» из-за экспорта энергии с АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не беспокоиться по поводу экспорта электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, как в народе говорят, по поводу «ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать». Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии», — сказал он.

Кроме того, президент отметил, что атомная энергия является суперчистым источником энергии, «он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции».

«Надо будет — построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива», — добавил глава государства.

По его словам, атомная энергия — это будущее.

«Слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, высочайшие технологии», — сказал Лукашенко.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Евросоюз ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

До этого Европарламент принял резолюцию, которая требует остановить работу Белорусской АЭС из-за ее небезопасности. За документ проголосовали 642 депутата, против — 29, воздержался — 21.

БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»).