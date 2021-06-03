В Госдуме ответили на предложение Милонова лишить пенсии одну из категорий россиян

Член комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ, депутат от «Единой России» Илья Осипов прокомментировал призыв депутата ГД Виталия Милонова лишать пенсии граждан, занимающихся коллекторской деятельностью. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Коллекторы – это взыскание долгов. С должниками, с просроченной задолженностью нужно бороться. Другое дело, что не надо путать коллекторство и бандитизм попросту, когда люди, которые занимаются выколачиванием долгов незаконными способами, называют себя коллекторами, они тем самым дискредитируют эту профессию. Поэтому, конечно же, я не могу поддержать любую дискредитацию по профессиональному принципу», — сказал он.

Кроме того, Осипов добавил, что деятельность коллекторов должна быть жестко урегулирована и иметь четкие ограничения, а также ни в коем случае не должна ущемлять права человека. Он подчеркнул, что если человек становится должником, он при этом не становится преступником.

«Поэтому здесь все-таки мы придерживаемся последовательно этого пути – и деятельность коллекторов регулируем, некие ограничения на их деятельность накладываем, но, еще раз повторюсь, прежде всего, не надо путать коллекторов и бандитов – это разные вещи», — подчеркнул депутат.

3 июня Милонов предложил лишить пенсии российских граждан, занимающихся коллекторской деятельностью, а также на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.

Ранее в Совфеде назвали категории людей, обладающих правом на получение сразу двух пенсий.