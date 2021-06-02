ЕР оказалась лидером рейтинга предпочтений в российском деловом сообществе

Центр социального проектирования «Платформа» в мае 2021 года в рамках мониторинга настроений предпринимательской среды провел первый замер политических настроений в деловом сообществе.

Результаты опроса 500 предпринимателей повторяют в целом структуру электоральных предпочтений общества в целом. Основные позиции удерживает «Единая Россия» — 31,2%. Бизнес продолжает оценивать партию власти как фактор устойчивости, относительной предсказуемости и в качестве держателя политического ресурса.

Вес левых партий определяется позициями представителей малого бизнеса, близкого к массовому социальному слою и склонному к патерналистским настроениям. Конкуренция за эту группу будет иметь существенное значение. На данный момент за КПРФ готовы проголосовать 15,2%.

Политическим силам, выбравшим деловое сообщество в качестве своей базовой группы, — «Новые люди», «Партия роста» — пока не удается стать весомым игроком на этом поле. На них приходится 5,8% и 1,4% голосов соответственно. При этом «Новые люди» демонстрируют тенденции к росту, однако не в их пользу играет ряд факторов: невысокий уровень веры в успех партии и в ее возможности оказывать влияние на принятие решений.

Деловое сообщество является наиболее сложной группой для проведения электоральных кампаний, говорит основатель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

«Она отличается высокой долей неопределившихся, более рациональным подходом; ее ожидания касаются как личной жизни, так и перспектив бизнеса. Вместе с тем, мы не видим в этой группе существенного разрыва с общим электоральным фоном в стране. Высок спрос на стабильность, на поддержку со стороны государства и на защиту от административного давления. Бизнес не увидел пока в новых партиях потенциал для выражения своих интересов, возможно, в связи с неверием в их электоральные перспективы. Поэтому предприниматели часто делают ставку на либеральное крыло внутри «Единой России», — отметил Фирсов.