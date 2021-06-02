Объекты «Северного потока — 2» начнут тестировать в России

Объекты «Северного потока — 2» в Ленинградской области со следующей недели начнут работу в тестовом режиме для подготовки пуска газа в ФРГ. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого приводит ТАСС.

«Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону», — сказал Дрозденко по итогам участия в бизнес-форуме в рамках деловой программы стартового дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что утром 2 июня он встречался с Герхардом Шредером и Maттиасом Варнигом, которые представляют немецкую сторону в проекте «Северный поток — 2», они обсуждали, что «проект вышел на финишную прямую».

Дрозденко напомнил, что федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания — территория, которая будет принимать российский газ. Премьер-министр земли Мануэла Швезиг также является гостем ПМЭФ.

«Швезиг — одна из немногих, кто последовательно все это время отстаивал интересы — и Германии, и наши интересы по продолжению строительства «Северного потока — 2», — сказал Дрозденко.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

В начале апреля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания «Газпрома») сообщила, что «Северный поток — 2» построен на 95%. На данном этапе Nord Stream 2 AG считает ситуацию вокруг проекта более позитивной, чем год назад, но указывает на необходимость диалога между заинтересованными в реализации странами.

Ранее в Кремле поприветствовали решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2». Весной Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода, однако окончательное решение все еще не было принято. В итоге администрация президента Джо Байдена решила не вводить санкции против компании-оператора, потому что газопровод уже практически достроен и штрафные меры могут быть «контрпродуктивными».