Отдых в России подорожал более чем на треть

Отдых в России по сравнению с прошлым летним сезоном подорожал на 36%, туры за границу также значительно выросли в цене. Об этом сообщают специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

По данным анализа, имеющегося в распоряжении Газеты.Ru, на рост цен влияют ослабление рубля и закрытие границ из-за пандемии коронавируса. В связи с последним, россияне стали больше интересоваться внутренним туризмом.

«Лидером по продажам в этом летнем сезоне стала Россия – 51% организованных туров реализовано на отечественные курорты. Во многом такая ситуация стала возможна благодаря закрытию Турции и отсутствию чартерных рейсов в Египет. При этом более четверти туров забронированы именно в Турцию, и туроператоры надеются, что курорты этой страны откроются еще до окончания высокого сезона. Из-за высокого спроса на отдых в России средние цены взлетели на 36%», — говорится в документе.

Cредний чек на летний отдых в России в этом году составил 64 000 рублей. Цена туров по стране прошлым летом составляла 47 000 рублей. Выросли и средние цены на заграничный отдых — до 121 500 рублей; годом ранее россияне за летний отдых за рубежом платили 87 500 рублей, отмечает сервис бронирования.

По данным агрегатора, что если бы Турция не была закрыта для туристов из-за пандемии, то она бы возглавляла список стран, куда планировали отправиться российские путешественники. Сейчас доля Турции среди отпускных направлений россиян составляет 26%. Путевки в Турцию, несмотря на закрытие направления, на июль и август месяц 2021 года пока не аннулированы туроператорами, поэтому попали в статистику.

Ранее сообщалось, что на период с 15 апреля по 31 мая, когда было ограничено авиасообщение с Турцией, путевки приобрели более полумиллиона россиян на сумму 32 млрд рублей. Еще около 6-7 тысяч туров пришлось на также закрытую Танзанию.