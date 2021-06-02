Николай Валуев ответил немецким экологам, увидевшим угрозу в «Северном потоке — 2»

В ответ на требование немецких экологов приостановить «СП--2» первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев заявил, что климат не может пострадать от работы газопровода «по определению». Об этом депутат сказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Газопровод для климата не может представлять опасности. Глобальное потепление, несомненно, может представлять опасность с точки зрения изменения климата и возможных последствий. Труба закольцованная, по которой идет газ, — от нее климат не может пострадать по определению», — заявил Валуев.

При этом, по мнению парламентария, «Северный поток — 2» не мог получить разрешение на строительство без необходимых экологических проверок.

«Как получается, что одна из самых главных вещей, которые учитываются при строительстве подобных объектов, якобы не учтена? Бывает, что стройки проходят без согласования, но это в России, мне странно слышать, что это происходило бы в Европе», — сказал депутат.

Он также напомнил, что некоторые страны «всегда стараются увести некоторые геополитические необходимости под экологическую повестку».

Ранее немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, в котором потребовала приостановить строительство «Северного потока — 2» из-за его возможного негативного влияния на климат, следует из опубликованного заявления DUH.