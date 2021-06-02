Правительство разрешило несетевым аптекам дистанционно продавать лекарства

Правительство разрешило с 1 сентября 2021 г несетевым аптекам и маркетплейсам дистанционно продавать безрецептурные медикаменты. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах», - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Таким образом вносят изменения в правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств. Теперь организации могут иметь менее 10 аптек на территории России, также допускается отсутствие собственного сайта в интернете.

В то же время для несетевых аптек устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов.

В феврале текущего года Всероссийский союз пациентов предложил использовать «Почту России» для продажи рецептурных лекарств.