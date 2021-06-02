Власти сочли неэффективной раздачу выплат на открытие бизнеса

Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова заявила, что механизмы прямого финансирования для открытия бизнеса в России оказались неэффективными, она назвала это «раздачей слонов». Об этом она сказала в интервью ТАСС.

Она отметила, что ведомство отказалось от прямого распределения средств, грантов, на открытие дела.

Илюшникова выразила мнение, что открывать бизнес могут те, у кого есть опыт от полученных уроков и компетенций.

«А когда ты просто получаешь деньги на открытие, не понимая, как будешь его делать, — это не работает», — сказала она.

Замглавы министерства добавила, что согласно проведенным ведомством опросам, почти 50% представителей малого и среднего предпринимательства, независимо от возраста компаний и сферы деятельности, «имеют запрос на соответствующие компетенции».

По словам Илюшниковой, с течением времени Минэкономразвития отказалось от поддержки малого и среднего бизнеса по сегментам, в том числе по женскому или региональному предпринимательству, в рамках соответствующего нацпроекта.

Она отметила, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил развивать проактивные электронные сервисы, которые меняются под текущий статус.

Ранее сообщалось, что число малых и средних предприятий в России сократилось: если в 2017 году доля МСП в российской экономике составляла 22%, то в 2019 — 20,6%.