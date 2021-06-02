На Ямале «Пятерочка» подняла цены на некоторые продукты на 257%

В городе Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе было выявлено завышение цен на 257% на ряд продуктов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ведомство организовало проверку после публикации в СМИ о росте цен на некоторые продукты питания.

«В ходе надзорных мероприятий осуществлен выход в магазины «Пятерочка», расположенные на территории г. Салехарда, в которых установлен факт завышения на 257% цен на сливочное масло и капусту», — говорится в публикации.

Прокурор города внес представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по статье «Нарушение порядка ценообразования».

«Пятерочку» признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара — 1600 рублей.

Ранее сообщалось, что в России ускорился рост цен на некоторые виды продуктов, в том числе на гречку и овощи.