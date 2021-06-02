Ростуризм предложил варианты замены туров в Турцию

Федеральное агентство по туризму предложило россиянам варианты замены туров в Турцию в связи с продлением ограничения на авиасообщение.

В частности, Ростуризм сообщает, что планировавшие отдых в Турции россияне могут изменить направление тура без изменения дат поездки, скорректировать только даты или изменить и даты, и направление «с сохранением денежных средств у туроператора».

Кроме того, ведомство считает приемлемыми иные решения, которые удовлетворяют интересы как путешественника, так и туроператора.

«Необходимо иметь в виду, что все вышеуказанное относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон такого договора», – добавляет Ростуризм.

12 апреля российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране. 31 мая оперштаб объявил о продлении ограничений до 21 июня.