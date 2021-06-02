WSJ: власти США обвинили Tesla в неспособности контролировать Илона Маска

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила Tesla в нарушении соглашения, по условиям которого публикации гендиректора компании Илона Маска в Twitter должны предварительно проверяться юристами. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

По данным СМИ, в мае текущего года SEC уведомила Tesla, что компания не смогла обеспечить контроль за своим генеральным директором. Как считает комиссия, публикации Маска в Twitter о ценах акций компании и об объемах производства солнечных крыш Tesla не были проверены юристами.

В 2018 году комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Илона Маска из-за его сообщения в Twitter о возможном выкупе компании Tesla.

В ходе разбирательства стороны пришли к соглашению, по которому Маск ушел с поста председателя совета директоров компании и взял обязательство выплатить штраф в размере $20 млн. В условиях того же соглашения было указано, что посты гендиректора Tesla в социальной сети должны быть согласованы с юристами компании.

Сам Маск впоследствии заявил, что его публикация о выкупе компании не имела определенного смысла.