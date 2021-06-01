В Минпромторге рассказали о деталях совещания с металлургами

Вопрос дополнительных налоговых изъятий из российской металлургической отрасли не поднимался на совещании главы Минпромторга России Дениса Мантурова с представителями отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Мантуров провел совещание с руководителями металлургических компаний. Участниками мероприятия также стали представители Минфина и Минэкономразвития.

Как сообщил Минпромторг, в ходе совещания также предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв.

В ведомстве также заявили о готовности металлургов не повышать контрактную цену и поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене.

«Минпромторг России в свою очередь создаст реестр исполнителей ГОЗ и предоставит металлургам референцию по объемам их заказов за предыдущий период», — сказано в сообщении.

Ранее Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» попросила власти не вводить дополнительное регулирование отрасли. Согласно заявлению металлургов, крупнейшие компании отрасли устанавливают цены на металлопрокат на отечественном рынке значительно ниже, чем для других стран.

До этого первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету страны 100 млрд руб. сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.