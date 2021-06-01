Симферополь готов принимать прямые авиарейсы из Белоруссии

Аэропорт Симферополя готов принимать международные рейсы, в том числе из Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как отметил собеседник агентства, у симферопольского аэропорта есть необходимая инфраструктура для обслуживания международных рейсов.

«В частности, для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них. В терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку», — рассказали в аэропорту.

В пресс-службе добавили, что воздушная гавань обеспечит максимально комфортные условия для авиакомпаний, которые хотят организовать полеты в ближнее или дальнее зарубежье.

Во вторник, 1 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

Ранее гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что на данный момент перевозчик пока не планирует летать в Крым, так как этому должно предшествовать политическое решение о признании полуострова российским.

Как отметил Чергинец, когда Крым принадлежал Украине, авиакомпания летала туда с перерывами. Приостановка рейсов обосновывалась коммерческими вопросами, уточнил он.