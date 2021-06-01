Минпромторг допустил дефицит яиц из-за падения закупочных цен

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов допустил дефицит куриных яиц из-за падения закупочных цен. Об этом сообщает ТАСС.

«Недавно значительно упали в цене куриные яйца. Действительно, была высочайшая цена, были приняты определенные решения и тендеры свалились до 40 руб. Я так радовался, только когда Белый Бим нашелся. Такое счастье, только несчастье для АПК (агропромышленного комплекса). Сейчас наша задача убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит, — это опасно», — сказал он, выступая на форуме «Недели российского ретейла».

Ранее производители куриных яиц предупредили о риске дефицита из-за сильного снижения закупочных цен на продукцию. Как заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, ретейлеры закупают яйца по цене 36 — 45 руб. за десяток без учета НДС, в то время как себестоимость такой продукции составляет около 49 — 52 руб.

При этом Минсельхоз заявлял, что считает ситуацию на птицеводческом рынке стабильной и не прогнозирует дефицита продуктов.