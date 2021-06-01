Минэнерго оценило инвестиции в строительство «Пакистанского потока» в $1,5-2 млрд

Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что инвестиции в строительство «Пакистанского потока» оцениваются в $1,5-2 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день у пакистанской стороны есть необходимые средства, чтобы обеспечить около 75% финансирования строительства данного газопровода.

«Если это будет получаться, российские компании возьмут на себя оставшиеся 25%, если не будет, то они будут договариваться внутри себя, поскольку они все участники этого проекта», — отметил Яновский.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали документ, который позволяет начать строительство газопровода «Пакистанский поток» (бывший «Север — Юг»).

Соглашение по строительству газопровода «Север — Юг» страны подписали в 2015 году. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность будет достигать до 12,4 млрд куб. м в год.

В 2021 году Россия и Пакистан решили переименовать совместный проект строительства газопровода в «Пакистанский поток».