Банк России составил список компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России опубликовал список компаний с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Всего в «черный список» попали 1,8 тыс. организаций.

Нелегальных участников рынка регулятор выявил с помощью собственной системы мониторинга и на основе обращений граждан и организаций.

«Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер», — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В список вошли организации, выявленные начиная с 2020 года. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. Уточняется, что регулятор и в дальнейшем будет загружать информацию о сомнительных предприятиях.

Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что публикация такого перечня направлена на защиту интересов граждан. Также он призвал россиян самостоятельно принимать участие в борьбе с нелегальными организациями, сообщая о них в правоохранительные органы и ЦБ.

Ранее эксперты рассказали, как распознать финансовую пирамиду.