Мантуров призвал не заигрываться с регулированием цен на продукты

Глава Минпромторга Россиии Денис Мантуров назвал ситуацию с ценами на социально значимые товары относительно стабильной и призвал не заигрываться с регулированием их стоимости. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сегодня мы видим, что ситуация с ценами более или менее стабильна. И мы рассчитываем на то, что эта тенденция будет соблюдаться в будущем», — сказал он, подчеркнув, что «заигрываться в эту историю (ценовое регулирование) не нужно».

Министр также выразил убеждение, что подорожание продуктов связано не столько с пандемией, сколько с «напечатанном кое-где большим количеством ликвидности».

Ранее эксперты назвали сроки замедления роста цен на продукты. Также сообщалось, что Минсельхоз планирует увеличить запас сахара до 500 тыс. тонн в государственном инвестиционном фонде.