Госдолг России вырос на 741 миллиард рублей

За первый квартал 2021 года государственный долг России увеличился на 741,3 миллиарда рублей, приблизившись к 20 триллионам рублей. Это следует из аналитической записки Счетной палаты.

«По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 миллиона рублей, или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 миллиона рублей», — говорится в документе.

Отмечается, что это составляет около 17% ВВП. В свою очередь, внутренний долг вырос на 683 миллиарда рублей, что равняется 4,6% или 15,434 миллиона рублей. Его доля в российском госдолге — 78,4%. Внешний долг в рублевом эквиваленте увеличился на 58,3 миллиарда рублей или 1,4%, достигнув 4,247 триллиона рублей.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также приняли решение выслать 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.