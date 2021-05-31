В Бельгии у двоих россиян изъяли €400 тысяч по делу Hermitage Capital

В Бельгии суд обвинил россиян Сергея Медведева и Ирину Теркину в отмывании денег, у них конфисковали €400 тыс. по делу Hermitage Capital. Об этом пишет EUObserver.

Отмечается, что деньги были получены от продажи квартиры, расположенной в центре Антверпена. Изъятые деньги могут быть частью четырех миллионов евро, похищенных у британского фонда Hermitage Capital. В фонде россиян назвали «приспешниками российских чиновников и мафиози», отмывающих средства через бельгийские банки.

Неделю назад в Латвии конфисковали квартиру стоимостью €230 тыс. Она также находилась в собственности россиянина. Как считают власти, она была приобретена на средства, украденные у Hermitage Capital.

Ранее сообщалось, что следствие назначило новую экспертизу причин гибели сотрудника крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.

Дело Hermitage Capital касается украденных в 2007 году из российского бюджета 5,4 млрд руб. Об этом стало известно после заявления юриста Сергея Магнитского. В ноябре 2009 года Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.