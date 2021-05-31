Названы регионы с самыми высокими зарплатами в России

Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди российских регионов. Об этом сказано в исследовании «Индекса социального благополучия регионов», результаты которого приводят «Известия».

Исследование подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).

На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ. В данном регионе самая высокая средняя зарплата составляет 109,6 тыс. рублей. Третью строчку заняла Москве с показателем, равным 104,4 тыс. руб.

На последних трех местах в рейтинге благополучия оказались Карелия, Приморский край и Новосибирская область. В первом регионе средняя зарплата составила 45,3 тыс. рублей, во втором — 48,4 тыс., в третьем — 40,6 тыс.