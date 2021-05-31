В России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

В России предложили выдавать средства налогового вычета (сумма до 260 тыс. рублей) при оформлении ипотеки на покупку квартиры. Такое предложение вице-премьеру России Марату Хуснуллину направила федеральная риелторская сеть «Этажи». В поддержку данной инициативы также выступили в строительной отрасли, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Авторы инициативы отмечают, что эти деньги можно будет использовать на первоначальный взнос, что повысит доступность жилья. Как сообщает издание, они предлагают выдавать такой налоговый вычет банкам в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечных кредитов, а расчет суммы средств осуществлять на основании налоговой базы, которая сформировалась в результате уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за последние три года до оформления кредита.

Согласно ст. 220 Налогового кодекса России, имущественный вычет при приобретении жилья может получить любой человек с учетом лимита в 2 млн рублей.