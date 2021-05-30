На границе Белоруссии и ЕС скопилось более 2 700 грузовиков

На пунктах пограничного контроля на границе Белоруссии со странами Европейского союза скопилось более 2 700 грузовиков, сообщает «БелТА» со ссылкой на данные Госпогранкомитета Белоруссии.

На белорусско-польской границе перед пунктом пропуска «Брузги» стоят более 190 грузовиков, перед «Берестовицей» — более 80, перед «Козловичами» — более 150.

Самые большие очереди на границе с Литвой: перед пунктом пропуска «Видзы» в очереди стоят свыше 180 фур, перед «Котловкой» — более 370, у «Каменного Лога» — более 470, в «Беняконях» — более 340, а у «Привалка» — более 250.

Также на границе с Латвией у пункта «Григоровщина» скопилось более 310 грузовиков, а на пункте пропуска «Урбаны» — свыше 340.

Белоруссия обеспечивает, в том числе, транзит российского экспорта и импорта со странами Европы.

Ранее Bloomberg рассказал, какие санкции грозят Белоруссии от Евросоюза.