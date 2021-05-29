Эксперт оценил вероятность роста курса доллара до 100 рублей в 2021 году

Вероятность того, что курс доллара перешагнет отметку в 100 рублей до конца 2021 года, крайне маленькая. Не следует также ожидать массового исхода нерезидентов с российских рынков. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Аналитик сравнил возможность роста курса доллара с изменением климата.

«Зимы, хотя на фоне изменения климата превращение летнего града в снег вполне возможно», — сказал Сухов, отвечая на вопрос о том, чего точно не случится в ближайшие месяцы.

По его мнению, с такой же вероятностью возможно влияние внешних факторов, которые могут повысить значение доллара по отношению к рублю.

В 2021 году курс доллара на Московской бирже колебался в диапазоне от 72 до 78 рублей. Большую часть времени доллар стоил в районе 76 рублей.

Ранее главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян назвал главных конкурентов доллара.