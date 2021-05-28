Министр рассказал, что пластиковые трубочки заменят на макароны

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал, что пластиковые трубочки можно заменить бумажными или макаронами. Об этом пишет издание «Подъем».

«Весь цветной пластик такого ядовитого яркого цвета. Может, это нравится детям, но он не перерабатывается совсем. Зачем тогда он нужен», — сказал министр.

Козлов уточнил, что список материалов и товаров, которые попадут под запрет, еще не готов. В то же время уже известно, что туда будут внесены только те товары, которым можно подобрать безопасную для окружающей среды альтернативу.

Ранее сообщалось, что использование цветного пластика, пластиковых соломинок для напитков, одноразовой посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне, правительство готовит соответствующие поправки.