В Литве на памятных монетах перепутали литовский и латышский языки

Часть памятных монет номиналом два евро, предназначенных для биосферного заповедника Жувинтас, отчеканили с ошибкой, сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на пресс-службу Банка Литвы.

Ошибка была замечена в надписях на краях монеты. Вместо литовской «Свобода, единство, процветание» (laisvė*vienybė*gerovė) выгравирована надпись на латышском языке «Боже, благослови Латвию» (dievs*svētī*latviju).

Уточняется, что монеты чеканил Литовский монетный двор. Сейчас там проводится внутреннее расследование, предприняты дополнительные меры контроля и профилактики.

По предварительным данным, дефектные монеты составляют до 10% тиража памятных монет номиналом два евро качества BU в нумизматической упаковке. Литовский монетный двор выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

Также принес свои извинения Банк Литвы. В пресс-службе дополнили, что желающие обменять монеты с ошибкой могут обратиться в кассы Центробанка.