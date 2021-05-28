Россия разрешила Austrian Airlines совершить рейс в Москву в обход Белоруссии

Россия выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на осуществление пассажирского перелета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

«Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство. Таким образом, Austrian Airlines может выполнить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно», — заявили в авиакомпании.

Ранее в Austrian Airlines сообщили, что приостановят полеты через воздушное пространство Белоруссии. В четверг, 27 мая, российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, и компания была вынуждена отменить рейс.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

В связи с произошедшим, саммитом Евросоюза было принято решение запретить белорусским авиаперевозчикам осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Главы МИД стран G7 назвали действия Минска в связи с инцидентом серьезной атакой на правила гражданской авиации пообещали усилить действия против белорусских властей, включая введение новых санкций, а также призвали немедленно освободить задержанного журналиста Романа Протасевича, других представителей медиа и политзаключенных.