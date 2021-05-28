В Минсельхозе не ожидают дефицита яиц

Минсельхоз считает ситуацию на птиводческом рынке стабильной и не прогнозирует дефицита продуктов, в том числе яиц. Об этом заявили в ведомстве, пишет РИА «Новости».

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минсельхозе, за последние несколько месяцев цены на куриные яйца значительно снизилась: на 26 мая яйца первой категории подешевели на 19,5%, второй — на 10,9%. Это объясняется замедление роста цен на зерно, а также сезонным фактором, поскольку летом производители тратят меньше средств на тепло и электроэнергию.

Ранее производители куриных яиц предупредили о риске дефицита из-за сильного снижения закупочных цен на продукцию. Как заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, ретейлеры закупают яйца по цене 36-45 рублей за десяток без учета НДС, в то время как себестоимость такой продукции составляет около 49-52 рублей.