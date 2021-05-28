«Ъ»: в России скорректируют зарплаты медиков

Министерство труда планирует запустить в ряде регионов пилотный проект новой системы расчета зарплаты медицинских работников, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления ведомства.

Испытания новой системы будут проводиться с ноября текущего года по март 2022 года в Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе.

По новым правилам, оклады медиков будут рассчитывать в учетом двух дополнительных величин: коэффициента дифференциации окладов по должностям и коэффициента экономического развития региона. Итоговая сумма не может быть ниже текущего уровня, указано в материале.

«Наша задача — с помощью этих коэффициентов выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом», – пояснила глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова.

При этом она подчеркнула, что полностью равными зарплаты в разных регионах зарплаты не станут. Так, по предварительным расчетам, в Москве региональный коэффициент составит 3, в Санкт-Петербурге – 2,5, а в других субъектах – 1.

Результаты пилотного проекта планируют к концу июня 2022 года, тогда же будет подготовлено постановление о распространении новой системы на все регионы, отмечает издание.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство увеличит объем резерва на финансирование зарплат врачам и среднему медицинскому персоналу.