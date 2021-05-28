Минэнерго США сочло российский газ «самым грязным» в мире

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ «самым грязным» в мире. Ее слова приводит Washington Examiner.

В ходе выступления в комитете палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям, глава американского минэнерго подтвердила, что ведомство выступает против запуска российского газопровода «Северный поток – 2».

«Одна из причин, по которым этот трубопровод очень опасен, это то, что он будет поставлять самую грязную форму природного газа на Земле <...> Это плохо для нашего климата», – заявила Грэнхолм.

21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток — 2». При этом рестрикции на оператора проекта наложены не были. До этого американский Госдеп подтвердил, что ограничения против Nord Stream 2 AG не соответствуют интересам США.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон признает невозможность помешать завершению строительства российского трубопровода.