Россияне стали оптимистичнее относиться к будущему экономики

Около четверти россиян ожидают улучшения экономической ситуации в стране, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир» и компании BCG.

Так, с оптимизмом смотрят в будущее 22% опрошенных, причем год назад этот показатель составлял всего 6%. К ухудшению ситуации готовятся 34% респондентов – за год их количество сократилось в два раза.

Кроме того, выросла доля россиян, ожидающих экономической стагнации: 43% против 21% в прошлом году.

«Положительные настроения россиян в отношении экономической ситуации в стране подтверждают постепенную, но в то же время стабильную смену упаднических чувств населения на более оптимистичные», – заявила директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян финансово пострадали от пандемии новой коронавирусной инфекции.