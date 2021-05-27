Доходы Рогозина выросли в два раза

Доходы генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в 2020 году составили 83,1 миллиона рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчетность компании.

В свою очередь, супруга Рогозина Татьяна заработала 2,8 миллиона рублей, это немного меньше данных за 2019 год, когда она заработала около трех миллионов рублей.

В 2019 году доходы Рогозина составляли 44,1 миллиона рублей, в 2018 году — 29,5 миллиона рублей. Также главе «Роскосмоса» принадлежат автомобиль ГАЗ-21Р и мотоцикл BMW R1200GS, земельный участок 2,5 тысячи квадратных метров и жилой дом площадью 782 квадрата. У его супруги во владении находятся 346-метровая квартира, три машиноместа и автомобиль Range Rover.

Ранее Рогозин пригласил нового главу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Уильяма Нельсона в Россию. По его словам, новый глава NASA является уважаемый человеком и специалистом.