Россия не разрешила австрийскому самолету облетать Белоруссию

Россия не разрешила австрийской авиакомпании Austrian Airlines облетать Белоруссию, из-за чего рейс отменен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на австрийского перевозчика.

В компании подчеркнули, что Austrian Airlines прекратила полеты над Белоруссией до дальнейшего уведомления, опираясь на рекомендацию Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине маршрут Вена-Москва должен быть скорректирован.

«Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», — сказали в компании.

Ранее сообщалось, что шесть членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) назвали инцидент с бортом Ryanair посягательством на безопасность Европы.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.