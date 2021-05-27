«Белавиа» отменяет рейсы в 8 стран до конца октября

Белорусская авиакомпания «Балавиа» отменяет полеты в 8 стран, следует из пресс-релиза перевозчика.

С 27 мая по 30 октября 2021 года будут недоступны рейсы до Варшавы, Милана, Амстердама, Рима, Франкфурта, Берлина, Мюнхена, Ганновера, Вены, Брюсселя, Барселоны и Калининграда.

«Пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения для неиспользованных и частично использованных авиабилетов», — уточнили в компании.

Ранее саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров. Кроме того, белорусские авиакомпании не смогут летать через воздушное пространство Великобритании.

Небо для белорусской авиакомпании «Белавиа» уже закрыла Франция, Чехия, Финляндия и другие страны. Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией. Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая. Великобритания запретила белорусским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство.