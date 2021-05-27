Forbes представил третий российский рейтинг молодых и перспективных до 30 лет

Журнал Forbes составил третий ежегодный рейтинг лидеров, предпринимателей и визионеров моложе 30 лет, сообщается на сайте издания.

Кандидатов представили в 10 категориях: «предпринимательство», «финансы и инвестиции», «управление», «спорт и киберспорт», «наука и технологии», «искусство», «музыка», «социальные практики», «мода и дизайн», а также «новые медиа».

Лонг-лист состоял из 100 номинантов. Как уточняет издание, список редакторам помогали формировать предприниматели, управленцы, инвесторы и авторитетные в той или иной сфере консультанты. Заявки в рейтинг отбирались на сайте Forbes.

Из лонг-листа жюри редакция и читатели выбрали топ-30 — в каждую категорию вошли по три лауреата. Вес читательского голосования составлял 30% при формировании финального списка победителей.

В этом году в состав жюри вошел сооснователь игровой компании Playrix Дмитрий Бухман F 22, международный венчурный инвестор и старший венчурный партнер фонда Fort Ross Николай Давыдов, региональный директор Facebook, Instagram и Messenger Анна-Мария Тренева и многие другие. Всего в голосовании приняли участие 40 членов жюри и экспертного совета.

Как пишет издание, список победителей формировался по критерию возраста (не старше 30 лет), признания в профессиональном сообществе и личной конкурентоспособности на российском или глобальном уровне.

Российский Forbes стал частью глобального сообщества «До 30» в 2019 году.

Ранее Россия оказалась на 65-й строчке в рейтинге качества элит журнала Forbes.