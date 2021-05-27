Названы самые востребованные товары российского производства

Продажи товаров российского производства на Wildberries в январе — апреле 2021 года выросли почти в 2,5 раза в годовом сопоставлении и достигли 114 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Чаще всего россияне приобретали на онлайн-площадке одежду и обувь отечественного производства, при этом самой популярной оказалась продукция от производителей Ивановской области. На нее пришлось 15% от всей реализованной одежды и обуви, произведенной в российских регионах.

На втором месте оказались продукты питания российского производства. Самые популярные продукты за пределами Москвы и Московской области производятся в Краснодарском крае, на них пришлось 7% продаж региональных поставщиков продуктов.

Востребованная среди потребителей детская одежда, изготовленная за пределами Московской области, шьется в Ростовской области. Она составила пятую часть всей одежды для малышей от региональных предприятий. Самые востребованные игрушки оказались от производителей Свердловской области, их доля составила 17%.

Кроме того, россияне отдают предпочтение посуде и кухонному инвентарю из Нижегородской области, чья доля в продажах регионального ассортимента достигла 17%.

Аналитики отмечают, что среди соотечественников популярны аксессуары из Санкт-Петербурга, бижутерия и ювелирная продукция из Костромской области.

За январь — май 2021 года общее число предпринимателей и компаний, ведущих свой бизнес на Wildberries составило 200 тыс. Доля региональных продавцов достигла 55%.