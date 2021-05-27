В России хотят разрешить тратить маткапитал на проведение коммуникаций в дома

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил разрешить тратить материнский капитал на подключение домов к коммунальным сетям, сообщает издание «Известия» со ссылкой на обращение объединения к правительству.

ОНФ обращает внимание на то, что в ряде российских субъектов региональный маткапитал можно использовать для подключения домов к коммуникациям и на газификацию. При этом объединение просит распространить данную меру поддержки на всю страну.

По мнению авторов инициативы, расширение использования материнского капитала поможет сельским семьям с детьми и будет способствовать развитию программ по поддержке регионов. В пресс-службе правительства подтвердили изданию, что получили это обращение и рассмотрят его в установленном порядке.

При этом идея получила поддержку среди депутатов Государственной думы. Так, за отмену ограничений в использовании материнского капитала выступил член думского комитета по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.

«Мне кажется, что все ограничения надо убрать. Каждая семья пусть сама решает, как ей расходовать маткапитал <...> Надо дать возможность людям самим распоряжаться теми деньгами, которыми их государство поддерживает», – заявил депутат.

Депутат Михаил Емельянов также счел предложение «разумным», так как, по его словам, подключение к коммунальным сетям часть становится «неподъемным грузом» для семей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой источники сообщала, что с предложением расширить сферу использования маткапитала выступила вице-премьер Татьяна Голикова.