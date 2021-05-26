Еще две страны закрыли небо для «Белавиа»

Чехия и Финляндия объявили, что закрывают воздушное пространство для полетов белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщило Чешское телевидение и Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom.

«Совет безопасности Чехии принял решение о том, что с пятницы будет приостановлен прием самолетов авиакомпании «Белавиа» в стране, последний рейс будет принят в среду», — приводятся слова вице-премьера Чехии Карела Гавличека.

Он уточнил, что чешские компании будут облетать Белоруссию через страны Балтии.

В свою очередь, в Traficom заявили об отзыве лицензии у «Белавиа» на полеты над Финляндией. Это объясняется тем, что Белоруссия «не может обеспечить безопасность воздушного движения и пассажиров на своей территории». Решение вступило в силу немедленно.

Ранее саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров. Кроме того, белорусские авиакомпании не смогут летать через воздушное пространство Великобритании.