Каждый десятый россиянин планирует взять ипотеку в 2021 году

Каждый десятый житель России рассчитывает взять кредит на покупку недвижимости до конца текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

В исследовании приняли участие свыше 5 тыс. человек из всех регионов страны.

Отмечается, что 63% респондентов не планируют брать новых кредитов в этом году, в то время как 10% граждан намереваются взять кредит с целью приобретения недвижимости.

Также россияне хотят потратить полученные деньги на ремонт или покупку автомобиля, отпуск, лечение, образование, развитие собственного бизнеса и т.д.

По данным сервиса, 52% опрошенных с начала текущего года вообще не брали кредитов, 9% — занимали деньги у банков на ремонт, столько же — на покупку бытовой техники и электроники.

Ранее Сбербанк сообщил о повышении ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке.