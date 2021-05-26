В России подорожали дачи

В России из-за дефицита предложений на рынке загородной недвижимости в полтора раза подорожали дачи и котеджи. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова.

«За год показатель в Челябинске вырос в 3,5 раза, в Ростове-на-Дону — в 2,4 раза, в Перми — в 1,6 раза, в Омске, Екатеринбурге и Тюмени — в 1,5 раза, в Москве и Волгограде — в 1,4 раза», — говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам года цены могут вырасти еще на 8–10%, говорится в сообщении.

Также сообщается, что из-за высокого спроса, дефицита и роста стоимости стройматериалов цены на частные дома и дачи по сравнению с 2020 годом увеличились на 20%.

По данным газеты, в числе самых дефицитных регионов оказались Краснодарский и Красноярский край, Московская, Ленинградская, Тюменская, Свердловская и Нижегородская области, а также республики Татарстан и Башкортостан.

Отмечается, что причиной высокого спроса на загородные участки стала пандемия коронавируса, из-за которой люди долгое время не могли покинуть городские квартиры.

Ранее сообщалось, что в 2020 году россияне стали больше задумываться о приобретении жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени.