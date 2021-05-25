Авиакомпании LOT и Austrian Airlines отменили полеты через Белоруссию

Польские авиалинии LOT и австрийская авиакомпания Austrian Airlines приостановили полеты через воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 25 мая, польская компания отменила рейс в Белоруссию, самолет должен был вылететь в Минск из аэропорта имени Фредерика Шопена в 15.15 (16.15 мск).

«В 15.05 (16.05) «Белавиа» по вылету нет информации. Прилет в 14.15 (15.15 мск) есть в системе, но дополнительных данных нет», — сообщили в справочной службе аэропорта.

Австрийская Austrian Airlines, как и другие авиакомпании Lufthansa Group, «до дальнейших распоряжений» будет облетать белорусское воздушное пространство.

«Это решение было подкреплено решением на уровне ЕС. До дальнейших распоряжений ситуация будет постоянно изучаться», — уточнил представитель авиаперевозчика.

Следующий рейс Austrian Airlines, который будет совершен из Вены в Москву не над Белоруссией, должен быть выполнен 27 мая.

Ранее авиакомпании Singapore Airlines, Finnair и Air France временно прекратили полеты над Белоруссией.

Кроме того, Украина объявила о прекращении с 26 мая авиасообщения с Белоруссией.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

Накануне саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.