Lufthansa приостановила полеты над Белоруссией

Авиакомпания Lufthansa останавливает полеты через воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Действий в белорусском воздушном пространстве до дальнейших решений больше не будет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания ежедневно проводит переоценку ситуации.

26 мая запланирован один рейс в Минск из Франкфурта-на-Майне, относительно этого рейса решение пока не принято.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.