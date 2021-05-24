Lufthansa приостановила полеты над Белоруссией
Авиакомпания Lufthansa останавливает полеты через воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Действий в белорусском воздушном пространстве до дальнейших решений больше не будет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что авиакомпания ежедневно проводит переоценку ситуации.
26 мая запланирован один рейс в Минск из Франкфурта-на-Майне, относительно этого рейса решение пока не принято.
23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.
В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.
После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.