Дерипаска заявил о скором завершении эпохи нефти и газа

Российский бизнесмен, совладелец «Эн+ Груп» Олег Дерипаска заявил, что прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) дают отличный повод задуматься о будущем энергетики — эпоха нефти и газа скоро закончится. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Неожиданно. Поворот МЭА к безуглеводородной тематике никто не ждал так скоро. Организация всегда поддерживала сектор ископаемого топлива. Теперь же они прямо говорят — переход на возобновляемую энергетику сделает мир не только экологичнее, но еще и богаче», — сказал он.

Дерипаска также обратил внимание на прогноз по спросу на уголь и нефть — по версии МЭА, к 2050 году он упадет на 90 и 75%. При этом отказ от ископаемого топлива ускорит рост мирового ВВП почти на полпроцента годовых, а в развитых государствах затраты семьи на энергетику снизятся с $2,8 до $2,3 тыс.

«В развивающемся мире картина схожая: куда дешевле и эффективнее создание децентрализованной системы из солнечных батарей, чем строительство бесконечных угольных станций и сопутствующей инфраструктуры», — отметил он.

По словам бизнесмена, это является хорошим поводом задуматься, не настал ли момент по-настоящему менять глобальную экономику.

«Сейчас все боятся, что отказ от нефти повысит безработицу и ударит по ВВП. А МЭА считает, что напротив — это только ускорит рост. Рабочих мест станет больше, появится огромный спрос на инженеров и других технических специалистов, а квалифицированные эксперты из нефтянки прекрасно найдут себе применение в новой экономике. Грамотный инженер без работы точно не останется», — уверен Дерипаска.

По мнению предпринимателя, на данный момент необходимо создать реальные механизмы, которые не позволят отдельным государствам «дальше гробить планету», демонстративно нарушая международные нормы.

Ранее Дерипаска рассказал о потенциале роста отечественной экономики, а также обозначил риски, сдерживающие ее развитие.