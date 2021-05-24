Кабмин выделил 50 миллиардов рублей на специализированную медпомощь

Правительство поручило министерствам здравоохранения и финансов выделить не менее 25 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медпомощь и еще не менее 25 миллиардов рублей на помощь тем, кто заразился коронавирусом. Это следует из перечня поручений, который утвердил премьер России Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета правительства в Государственной думе.

До 28 мая ведомства должны подготовить проект акта о направлении финансовых средств на завершение объектов здравоохранения в нескольких российских регионах. Речь идет о строящихся больницах и диспансерах, финансирование которых ранее было сокращено из-за выделения средств на борьбу с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что по предложению «Единой России» правительство дополнительно выделит 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов. Ранее на необходимость дофинансирования сферы внимание главы кабмина обратил депутат от партии Адальби Шхагошев.