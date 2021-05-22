Сопредседатель социал-демократов ФРГ выступил в поддержку «Северного потока — 2»

Сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс заявил, что необходимо продолжать строительство трубопровода «Северный поток — 2». Об этом он сказал в интервью газете Passauer Neue Zeitung.

«Самой большой глупостью стало бы построить руину длиной более 1 тыс. км. Это было бы сигналом, что при реализации будущих проектов нельзя полагаться на долгосрочное планирование», — выразил мнение политик.

По его словам, Германия решила больше не пользоваться атомной энергией и углем, в связи с этим страна не может отказаться еще и от газа на переходной стадии», - заметил он.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также ряд других стран, в том числе Украина.

Сейчас строительство газопровода находится на финальной стадии. Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков считает, что работы можно будет завершить в 2021 году.