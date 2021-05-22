На Украине пожаловались на потерю «огромной форы» перед другими странами

Украина потеряла «огромную фору» перед другими государствами для создания собственного газового хаба в виде подземных газохранилищ и крупнейшей ГТС. Об этом говорится в статье издания «Главред».

В статье указано, что сейчас с хабами продвигаются вперед страны, у которых ранее было мало шансов на это — Польша, Турция и Германия.

При этом «Главред» отмечает, что вполне возможно было создать хаб на Украине. Но для этого требовалось в досудебном порядке завершить спор с Газпромом и привлечь к реорганизации Нафтогаза операторов из Европейского союза. В этом случае, «Северный поток — 2» могла ждать участь недогруженного «Турецкого потока», говорится в статье.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также ряд других стран, в том числе Украина.

Сейчас строительство газопровода находится на финальной стадии. Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков считает, что работы можно будет завершить в 2021 году.

Раннее Верховная Рада Украины призвала конгресс США ввести санкции против всех участников строительства газопровода «Северный поток — 2».