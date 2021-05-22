С начала пандемии в мире появилось девять новых миллиардеров

С начала пандемии коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров за счет увеличения доходов фармацевтических компаний. Об этом сообщает Oxfam со ссылкой на данные альянса People's Vaccine Alliance.

Так, лидером рейтинга стал генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель, его состояние оценивается в $4,3 млрд. На второй позиции оказался сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин ($4 млрд). На третьей — иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер ($2,2 млрд.).

Четвертым новым богатейшим человеком мира назван председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян ($1,9 млрд.). Замыкает пятерку лидеров председатель компании ROVI, занимающаяся производством упаковки для вакцины Moderna Хуан Лопес-Бельмонте ($1,8 млрд.).

В список также вошли ученый и инвестор Moderna Роберт Лангер ($1,6 млрд), соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао ($1,3 млрд.), соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Цю Дунсу ($1,2 млрд.) и соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа ($1 млрд).

Общее состояние этих людей оценивается в $19,3 млрд.

Ранее сообщалось, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей мира.