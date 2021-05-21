Главы трех российских регионов предложили Маску площадки для завода Tesla

Губернаторы Калужской области, Московской области и глава Удмуртской Республики намерены бороться за строительство завода Tesla на территории их регионов.

Ранее основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск, выступая на российском марафоне «Новое знание», заявил, что Tesla скоро появится в России, Казахстане и других странах СНГ.

В ответ на это губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть первый в России завод Tesla в его регионе и добавил, что для этого есть все условия.

«Илон Маск на марафоне «Новое знание» анонсировал появление производства Tesla в России. Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Глава Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, заметил, что именно его регион является лучшим местом для американской компании.

«Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдем для вас идеальное место», — написал политик в своем Twitter.

Не отстал и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Илон Маск заявил о планах размещения производства тесла в России. Welcome to Udmurtia! (Добро пожаловать в Удмуртию» — перевод с англ., ред.) Площадка для вас готова!» — опубликовал Бречалов запись в своем Twitter.

Под постом губернатор добавил, что Удмуртия готова предложить предприятию бизнесмена налоговые льготы и функционирование в индустриальных парках. Он отметил, что республику можно назвать «самым предпринимательским» регионом в России, где есть высококвалифицированные кадры.